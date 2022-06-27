Moodyʼs: Россия допустила дефолт по евробондам

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Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщило международное рейтинговое агентство Moodyʼs.

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — цитирует ТАСС закрытое сообщение агентства.

Ранее Bloomberg сообщил, что 27 июня истек 30-дневный «льготный период» выплат по евробондам Россия-2026 и Россия-2036, держатели которых должны были получить в общей сложности почти 98 миллионов долларов. Однако некоторые инвесторы не получили выплаты.

Российский Минфин заявил, что еще 20 мая перечислил деньги для выплат по госдолгу «международным расчетно-клиринговым системам», но те . Согласно документации к евробондам Россия-2026 и Россия-2036, событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника. В данном случае инвесторы не получили деньги «в силу действия третьих лиц», что не является дефолтом, считает Минфин.

Bloomberg отмечал, что это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года. Он имеет в основном символическое значение, так как в реальности Москва уже потеряла возможность выпускать гособлигации в долларах и брать в кредит у большинства других стран, говорил агентству экономист из Японии Такахиде Киути.

При этом официальное признание дефолта России по евробондам может привести к кросс-дефолту: будет считаться, что страна не может расплатиться по всем долгам в иностранной валюте на сумму 38 миллиардов долларов. В этом случае владельцы бумаг смогут предъявить Минфину требования об уплате всего долга досрочно. Возможны также аресты активов России за рубежом.

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