«Би-би-си»: GPS-трекеры на украинских грузовиках с зерном подтверждают, что российские военные отправляют их в Крым

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«Би-би-си» опубликовала расследование о вывозе российскими военными зерна с оккупированных в ходе войны территорий Украины. Журналисты основываются на рассказах фермеров, продукцию которых вывезли россияне, а также на данных GPS-трекеров угнанных грузовиков и на спутниковых снимках.

Один из украинских фермеров, согласившихся говорить с журналистами, рассказал, что россияне оккупировали 80% его угодий, занимающих площадь в десятки тысяч гектаров, и «воруют зерно в промышленных масштабах».

Согласно данным GPS-трекеров, установленных на двух грузовиках-зерновозах этого фермера, россияне отправили машины в Крым — к элеватору в поселке Октябрьское (одному из крупнейших на полуострове); на июньских спутниковых снимках около зернохранилища видны несколько грузовиков. Затем машины через Керченский мост были отправлены в Ростов-на-Дону.

Другими возможными свидетельствами хищения украинского зерна Россией в «Би-би-си» считают видные со спутников многокилометровые очереди из грузовиков на въезде в Крым из Херсонской области (правда, у этого может быть и другое объяснение — к примеру, возвращение в Крым автомобилей снабжения российской армии), а также погрузку на суда в Севастополе вещества желтого цвета, похожего на зерно. Кроме того, на хищение может указывать и отключение некоторыми сухогрузами трекеров при движении в Черном море. Один из таких судов — «Матрос Позынич», который возит зерно в Сирию.

В «Би-би-си» отмечает, что в некоторых случаях российские военные не воруют зерно у фермеров, а покупают по сильно заниженным ценам. Предположительно, это делается из опасений, что в противном случае украинцы саботируют сельскохозяйственные работы в будущем.

Украина обвиняет Россию в краже и дальнейшей продаже зерна, произведенного на оккупированных территориях, а также в блокировке вывоза зерна с территорий, которые контролирует Киев. Власти РФ все эти обвинения отвергают.

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