«Если с человеком работают три часа, значит, это нужно». В ФСБ заявили об отсутствии злоупотреблений при «фильтрации» граждан Украины

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Представитель ФСБ Михаил Шелудяев назвал обоснованными длительные проверки, которым подвергаются украинские беженцы при пересечении границы с Россией. Как пишут РБК и ТАСС, это произошло на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

Шелудяев отвечал на слова правозащитницы Светланы Ганнушкиной о многочисленных жалобах украинцев на нарушения их прав в «фильтрационных» пунктах, в том числе на избиения, незаконные задержания, длительный контроль и раздевание во время проверок.

Сразу скажу: мероприятия, которые проводятся на границе, нет там злоупотреблений никаких. Если с человеком работают 20 минут, а может быть три часа, значит это нужно. Значит, это делается в целях того, чтобы не перенести все те ужасы в РФ. Это все обоснованно, надо будет раздевать — будут.

В то же время Шелудяев назвал приведенные Ганнушкиной примеры «страшными» и попросил у нее материалы «для изучения».

«Медуза» подробно писала об устройстве «фильтрации». Согласно многочисленным свидетельствам, украинцев, которые оказываются на территории, подконтрольной России и пророссийским сепаратистам, проверяют на возможную причастность к силовым структурам, их фотографируют, у них берут отпечатки пальцев и проверяют телефоны. Люди, прошедшие через «фильтрацию», рассказывают об избиениях и пытках.

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