«Яндекс.Еда» добавила опцию удаления истории заказов. Спустя четыре месяца после масштабной утечки данных клиентов

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В сервисе доставки «Яндекс.Еда» появилась опция удаления информации о заказах.

«Это можно сделать в личном кабинете „Яндекс ID“ с помощью инструмента для управления данными. Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит „Яндекс Еда“», — говорится в распространенном сервисом сообщении, которое цитирует, например, ТАСС.

Пока удалить можно информацию о доставленных и завершенных заказах. Это займет около трех дней, предупреждают в «Яндекс.Еде». Предполагается, что позже пользователи получат возможность удалять и другие данные в «Яндекс.Еде», в том числе адреса доставки. Также в компании обещают, что появится возможность удалять информацию о заказах из «Яндекс.Лавки».

«Удаление данных — необратимый процесс. Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в „Яндекс Еде“ рекомендации своих любимых ресторанов и блюд», — подчеркнули в «Яндекс.Еде».

В начале марте появился сайт с утекшей информацией о клиентах «Яндекс.Еды». Масштаб утечки - несколько миллионов строк — адреса, номера телефонов, имена, даты и время заказов, сделанных через этот сервис. В мае на этом сайте, который заблокирован в России, появились утекшие данные пользователей других сервисов, в том числе курьерской службы СДЭК, банка ВТБ, сервиса доставки Delivery Club, интернет-маркета Wildberries, портала объявлений Avito и мобильного оператора «Билайн».

«Яндекс.Еда» за утечку была оштрафована на 60 тысяч рублей. Это минимальный размер штрафа части 1 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных, не содержащее уголовно наказуемого деяния).

В апреле в Минцифры предложили ввести для компаний оборотные штрафы за утечку данных. В частности, для должностных лиц штраф может составить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 1% от совокупной выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей. Соответствующие изменения в законодательство по состоянию на конец июня вынесены не были.

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