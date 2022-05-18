На карту с утекшей базой «Яндекс.Еды» добавили данные пользователей СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito и «Билайна»
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На сайте, где выложены утекшие данные пользователей «Яндекс.Еды», появилась информация о пользователях курьерской службы СДЭК, банка ВТБ, сервиса доставки Delivery Club, интернет-маркета Wildberries, портала объявлений Avito и мобильного оператора «Билайн». Об этом сообщает российский Forbes.
Кроме того, данные о публичных персонах — адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другая информация — теперь объединены.
Создатели сайта оправдывают свою деятельность тем, что предоставляют возможность проверить, «какая персональная информация есть у мошенников и уголовников».
Сайт на территории РФ заблокирован.
В «Яндексе» заявили, что не фиксировали новых утечек данных. В Wildberries и Avito также заверили, что утечек не было. В Delivery Club заявили vc.ru, что на карте нет данных их сервиса.
Представитель ВТБ, в свою очередь, сообщил, что на сайте указаны лишь номера телефонов, которые пользователи оставляют при переводах через Систему быстрых платежей. Эти сведения, подчеркнул он, не относятся к персональным данным клиентов. О каких-либо комментариях «Билайна» и СДЭК не сообщается.
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Сайт с информацией с утекшей информацией о клиентах «Яндекс.Еды» появился в начале марта. Масштаб утечки - нескольких миллионов строк — адреса, номера телефонов, имена, даты и время заказов, сделанных через этот сервис.
«Яндекс.Еда» за утечку была оштрафована на 60 тысяч рублей. Это минимальный размер штрафа части 1 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных, не содержащее уголовно наказуемого деяния).
Около 30 пользователей подали коллективный иск в один из московских судов, каждый из них требует от «Яндекс.Еды» компенсацию в 100 тысяч рублей. Иск пока не рассмотрен.