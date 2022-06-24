«Сбер» введет комиссию за переводы через приложения и сайты других банков

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С 1 июля Сбербанк введет комиссию за переводы со своих карт на счета других банков, кредитных и микрофинансовых организаций, совершенные с помощью их приложений и сайтов.

В сообщении «Сбера» сказано, что комиссия за перевод через приложения и сайты других банков составит 1,25% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 150 рублей.

При переводе на валютный счет сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета. Комиссия в этом случае составит 1,25%, минимум один доллар или один евро, максимум — три доллара или три евро.

Представитель Сбербанка сообщил Forbes, что компания приводит тарификацию в соответствие с практикой других банков, которые давно берут комиссию за такие переводы. «Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — отметил он.

После вторжения России в Украину «Сбер» — крупнейший российский банк — оказался под санкциям, после чего компанию отключили от системы межбанковских переводов SWIFT.

Ранее в июне «Сбер», как и другой попавший под санкции банк ВТБ, перестал проводить валютные переводы в другие российские банки. В то же время несколько крупных российских банков объявили, что введут комиссию за обслуживание валютных счетов.

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