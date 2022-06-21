Сбербанк и ВТБ перестали проводить валютные переводы в другие российские банки

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Сбербанк и ВТБ прекратили проводить переводы в валюте в другие российские банки и из них.

Так, в колл-центре Сбербанка сообщили РИА Новости, что валютным переводы между банками, даже по России, «ограничены в связи с текущей ситуацией».

Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить.

Опция переводов в валюте также исчезла и из онлайн-приложения Сбербанка.

В колл-центре ВТБ также сообщили, что в данный момент переводы в другие банки и из других банков в валюте приостановлены. Сроки восстановления переводов в валюте в ВТБ назвать затруднились, добавив, что банк «ждет выработки альтернативных каналов» для проведения таких операций.

Сбербанк и ВТБ, входящие в число крупнейших в России кредитных организаций, оказались под санкциями после вторжения российских войск в Украину. Оба банка отключены от системы межбанковских переводов SWIFT.

Российские банки, в отношении которых санкции не вводились, стали ограничивать операции с валютой. Так, ряд банков, в том числе «Тинькофф», в начале июня заявили, что планируют ввести комиссии за обслуживание валютных счетов. ЦБ РФ счел введение таких комиссий без получения согласия граждан недопустимым.

После этого «Тинькофф» объявил, что оставит бесплатным обслуживание счетов при балансе до 10 000 условных единиц, а будет взимать комиссию лишь с тех счетов, на которых находятся более крупные суммы. С 16 июня «Тинькофф» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц (валюты счета) и не более суммы перевода, и установил минимальную сумму SWIFT-переводов на уровне 20 тысяч долларов.

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