«Тинькофф» будет брать комиссию не меньше 200 долларов за любые долларовые входящие SWIFT-переводы. В банке «надеются на понимание» клиентов

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Банк «Тинькофф» с 16 июня ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 и не более суммы перевода, сообщается в твиттере финансовой организации.

Кроме того, с 16 июня банк установил минимальную сумму SWIFT-переводов на уровне 20 тысяч долларов. «Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — заявили в «Тинькофф».

После объявления о комиссии один из пользователей твиттера спросил, если он получит перевод из США в размере 150 долларов, заберет ли банк всю сумму перевода в качестве комиссии. На что представитель «Тинькофф» ответил: «Здравствуйте. Да, такие условия. Надеемся на понимание».

В начале июня «Тинькофф» объявил, что начнет взимать плату за обслуживание счетов в иностранной валюте - долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц в валюте счета, сообщили в банке. О планах ввести подобную комиссию также заявили Райффайзенбанк и Росбанк.

Банк России, комментируя инициативы организаций, счел, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо. После этого «Тинькофф» сообщил, что «улучшил условия обслуживания» счетов в валюте. С 23 июня их обслуживание при балансе до 10 000 условных единиц в валюте счета останется бесплатным. Для счетов свыше этой суммы комиссия составит 1% в месяц.

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