Шойгу заявил, что нужно срочно укрепить обороноспособность России и Беларуси

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России и Беларуси нужно принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства. Об этом, сообщает телеканал «Звезда», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны», — сказал Шойгу.

По словам российского министра, данные действия становятся все более и более актуальными, а Россия готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям».

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Страны Запада ввели санкции в отношении Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину. Александр Лукашенко утверждает, что белорусские военные не принимают участия в российской «спецоперации». Украинская сторона сообщала, что территории Беларуси могут использоваться российскими военными в рамках боевых действий.

22 июня в Беларуси начались мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной. Как заявило минобороны страны, цель учений заключается в проверке готовности военных комиссариатов выполнять задачи по мобилизации военнообязанных.

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