Беларусь проведет учения по мобилизации на границе с Украиной

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Министерство обороны Беларуси анонсировало мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной.

Как говорится в сообщении ведомства, цель учений заключается в проверке готовности военных комиссариатов выполнять задачи по мобилизации военнообязанных. В ходе учений военкоматы будут оповещать военнообязанных о мобилизации и вызывать их на пункты отправки в воинские части.

Минобороны Беларуси отметило, что подобные учения проводятся ежегодно, в прошлый раз они проходили в Могилевской области. В отличие от прошлых учений, в этот раз мобилизованных не будут отправлять в воинские части, а после формирования команд все военнобязанные будут отправлены по домам.

Также сообщается, что для создания обстановки, приближенной к реальной, в учениях запланировано участие подразделений сил специальных операций.

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В середине июня в Беларуси проходили командно-штабные учения по подготовке подразделений тылового обеспечения к выполнению задач в условиях «динамично меняющейся обстановки».

Ранее в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, целью которой было оценить готовность личного состава к реагированию на внезапные кризисные ситуации. Как сообщило Минобороны, в начале июня шел третий этап этой проверки.

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