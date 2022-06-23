Помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за границу из-за «сложной геополитической ситуации»

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В Госдуме ужесточили правила предоставления отпусков помощникам депутатов и рекомендовали им не выезжать за пределы страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких сотрудников аппарата Госдумы.

По словам одного из собеседников газеты, теперь при подаче заявления на отпуск сотрудник отдела кадров обязан провести беседу с помощником депутата на тему «сложной геополитической ситуации» в мире, а после потребовать от него написать от руки заявление, что отпуск за границей не планируется.

Два других источника газеты сказали, что новое ограничение имеет исключительно рекомендательный характер и помощники депутатов могут без ограничений ездить в страны .

Юрист Антон Тимченко заявил «Ведомостям», что запрет может распространяться на помощников депутатов, которые находятся на федеральной госслужбе. По словам юриста, у таких чиновников есть «номинальный» доступ к охраняемой информации и это в свою очередь может «обосновать невыездной характер этой категории помощников». Для остальных же, сказал Тимченко, ограничения являются рекомендацией.

«Хоть формально они не обязательны, но будут строго соблюдаться — нарушение таких „рекомендаций“ будет чревато завершением аппаратной карьеры», — предположил юрист.

В начале июня The Bell публиковал письмо, в котором руководство ЦБ настоятельно рекомендовало сотрудникам «до особого распоряжения» не ездить в «недружественные страны», в том числе в США и Евросоюз.

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