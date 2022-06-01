The Bell: сотрудникам ЦБ России настоятельно рекомендовали не выезжать в «недружественные страны»

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Руководство Банка России разослало сотрудникам письмо с настоятельной рекомендацией «до особого распоряжения» не ездить в «недружественные страны», в том числе в США и Евросоюз. Копия письма оказалась в распоряжении The Bell.

Воздержаться от поездок, следует из письма, сотрудников просят «с учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением». Рекомендация, говорится в письме, особенно касается сотрудников, «допущенных к государственной тайне».

Письмо адресовано зампредам ЦБ, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Банка России. Под ним стоят подписи заместителей председателя ЦБ Германа Зубарева и Руслана Вестеровского.

Как подчеркивает The Bell, речь идет не о запрете, а именно о рекомендации, пусть и «настоятельной».

Во всех структурах Банка России на конец 2021 года работали 49,1 тысячи человек.

Перечень «недружественных стран» был составлен правительством России по распоряжению президента в марте 2022 года — через несколько дней после начала вторжения российских войск в Украину. В список входят: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая заморские территории), страны Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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