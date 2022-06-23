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ПАСЕ: версия о том, что рейс MH17 был сбит российской ракетой «Бук» — «наиболее убедительный сценарий»

Источник: Совет Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает «наиболее убедительным сценарием на сегодняшний день», что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит ракетой из российского комплекса «Бук». Об этом говорится в резолюции, принятой единогласно на пленарном заседании ассамблеи в Страсбурге.

В ПАСЕ заявили, что «потрясена дезинформацией, распространяемой российскими властями о крушения самолета», которое причинило «боль и страдания» родственникам и друзьям жертв.

«Вместо того, чтобы предоставить следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, цель которых была умышленно запутать следствие», — говорится в резолюции.

В ассамблее подчеркнули, что версии, согласно которым МН17 был сбит украинскими истребителями СУ-25 или МиГ-29, а также ракетой, выпущенной с территории, подконтрольной правительству Украины, были «полностью опровергнуты».

В ПАСЕ призвали Россию сотрудничать со следствием и принести извинения близким погибших.

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Весной 2020 года в Нидерландах начались судебные слушания по делу о крушении рейса MH17. Обвинения были предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Их судят заочно.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила для обвиняемых пожизненное заключение. Заседания, на которых огласят решение суда, должны пройти в ноябре и декабре 2022 года.

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