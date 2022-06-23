Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает «наиболее убедительным сценарием на сегодняшний день», что был сбит ракетой из российского комплекса «Бук». Об этом говорится в резолюции, принятой единогласно на пленарном заседании ассамблеи в Страсбурге.

В ПАСЕ заявили, что «потрясена дезинформацией, распространяемой российскими властями о крушения самолета», которое причинило «боль и страдания» родственникам и друзьям жертв.

«Вместо того, чтобы предоставить следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, цель которых была умышленно запутать следствие», — говорится в резолюции.

В ассамблее подчеркнули, что версии, согласно которым МН17 был сбит украинскими истребителями СУ-25 или МиГ-29, а также ракетой, выпущенной с территории, подконтрольной правительству Украины, были «полностью опровергнуты».

В ПАСЕ призвали Россию сотрудничать со следствием и принести извинения близким погибших.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Весной 2020 года в Нидерландах начались судебные слушания по делу о крушении рейса MH17. Обвинения были предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Их судят заочно.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила для обвиняемых пожизненное заключение. Заседания, на которых огласят решение суда, должны пройти в ноябре и декабре 2022 года.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь