Amnesty International признала художницу Сашу Скочиленко узницей совести
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Международная правозащитная организация Amnesty International объявила узницей совести петербургскую художницу Сашу Скочиленко, арестованную за антивоенную акцию по статье о «фейках» про российскую армию.
Правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Скочиленко, а также отменить «репрессивную» статью 207.3 Уголовного кодекса РФ.
Статья 207.3 УК фактически предусматривает уголовную ответственность за критику или распространение информации о российских Вооруженных силах и нарушениях ими прав человека. Ее преднамеренно широкие и расплывчатые определения допускают произвольное использование и служат для подавления свободного публичного обсуждения продолжающейся войны в Украине. Статья нарушает право на свободу выражения мнений, в том числе право искать, получать и распространять информацию, гарантированное Международным пактом о гражданских и политических правах и Конституцией России.
Художницу Сашу Скочиленко задержали в середине апреля по обвинению в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российских вооруженных сил в Украине из-за того, что размещала в «Перекрестке» вместо ценников антивоенные листовки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.