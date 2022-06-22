Amnesty International признала художницу Сашу Скочиленко узницей совести

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Международная правозащитная организация Amnesty International объявила петербургскую художницу Сашу Скочиленко, арестованную за антивоенную акцию по статье о «фейках» про российскую армию.

Правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Скочиленко, а также отменить «репрессивную» статью 207.3 Уголовного кодекса РФ.

Статья 207.3 УК фактически предусматривает уголовную ответственность за критику или распространение информации о российских Вооруженных силах и нарушениях ими прав человека. Ее преднамеренно широкие и расплывчатые определения допускают произвольное использование и служат для подавления свободного публичного обсуждения продолжающейся войны в Украине. Статья нарушает право на свободу выражения мнений, в том числе право искать, получать и распространять информацию, гарантированное Международным пактом о гражданских и политических правах и Конституцией России.

Художницу Сашу Скочиленко задержали в середине апреля по обвинению в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российских вооруженных сил в Украине из-за того, что размещала в «Перекрестке» вместо ценников антивоенные листовки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь