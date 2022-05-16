Опубликованы показания пенсионерки, из-за жалобы которой завели дело на Сашу Скочиленко. Ее возмутили антивоенные «ценники» в «Перекрестке»

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Издание «Бумага» опубликовало показания 72-летней петербурженки, из-за жалобы которой на антивоенные «ценники» в магазине «Перекресток» было возбуждено уголовное дело против художницы .

Согласно документу, пенсионерка заявила, что ходит в «Перекресток» за покупками, потому что считает «единственным приличным» магазином у своего дома. 31 марта, совершая там покупки, она остановилась у стенда с повидлом и медом, и увидела «странный ценник с очень длинным наименованием товара». Надев очки, она увидела вместо названия надпись «Российская армия разбомбила худ. школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов».

Меня крайне возмутила прочитанная мной клевета, поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это. Кроме того, мой сын посещал художественную школу… в связи с чем я имею представление о том, что из себя представляет указанное помещение: его площадь вряд ли превышает 100 кв. м, в связи с чем укрываться там 400 людям было бы проблематично. Кроме того, художественная школа не является бомбоубежищем или каким либо особо защищенным объектом, в связи с чем смысл в этом действии отсутствует. И в конечном итоге наши солдаты не допустили бы бомбардировки мирных гражданских объектов, таких как школа. Таким образом, очевидно, что указанная информация является ложью.

По словам женщины, «эта бумажка» была ей противна («от возмущения у меня даже тряслись руки») и она пожаловалась на нее охраннику, а затем кассиру, попросив последнюю вызывать администратора. Не дождавшись администратора, она ушла, забрав «ценник» с собой.

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