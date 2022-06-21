В Крыму заявили о пожаре на нефтедобывающей платформе «Черноморнефтегаза» после удара ВСУ. Семь человек числятся пропавшими без вести

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На одной из нефтедобывающих платформ «Черноморнефтегаза», по которым, как заявили власти Крыма, накануне нанесли удар украинские военные, начался пожар.

Как рассказала «Интерфаксу» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, справиться с возгоранием пока не удалось. «Огонь ночью подошел к скважине», — сказала она.

Ковитиди также сообщила, что семь человек, работавших на платформах «Черноморнефтегаза», числятся пропавшими без вести. Продолжается поисковая операция.

Советник главы Крыма Олег Крючков также подтвердил, что судьба семи человек остается неизвестной. «По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — написал Крючков утром 21 июня в телеграме.

Глава Крыма Сергей Аксенов днем 20 июня заявил, что по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» нанесли удар ВСУ. По словам Аксенова, на платформах в общей сложности находились 109 человек, пятеро получили ранения, еще семь человек пропали без вести. Добыча на платформах приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Черноморнефтегаз» принадлежал «Нафтогазу Украины», после 2014 года ему был передан ряд активов других украинских предприятий, работавших в Крыму. ГУП «Черноморнефтегаз» находится в подчинении у министерства топлива и энергетики Крыма и разрабатывает девять месторождений в Черном и Азовском морях, а также на суше: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное.

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