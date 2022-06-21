Никита Мазепин подал в суд на команду «Формулы-1» «Хаас». С ним разорвали контракт после вторжения России в Украину

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин подал в суд на команду «Хаас». Как рассказал Мазепин в интервью «РБК Спорт».

По словам Мазепина, при расторжении контракта у команды была перед ним задолженность по зарплате за 2022 год, которую «Хаас» до сих пор не погасили. Сумму исковых требований Мазепин не уточнил.

Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. — Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором [«Уралкалием»] не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд.

«Хаас» в начале марта — через несколько дней после вторжения России в Украину — расторгла контракт с Никитой Мазепиным и спонсорское соглашение с «Уралкалием», который возглавляет отец гонщика Дмитрий Мазепин.

Как сообщал Motorsport, напоминает РБК, «Хаас» отказался вернуть «Уралкалию» 13 миллионов долларов, полученных до разрыва соглашения о спонсорстве, и потребовал от российской компании еще 8,7 миллиона долларов. Подчеркивалось, что «Хаас» разорвала контракт с Никитой Мазепиным и соглашение с «Уралкалием» до того, как Дмитрий Мазепин попал в санкционные списки.

Никита Мазепин подписал контракт с «Хаас» в декабре 2020 года, став четвертым российским пилотом в истории «Формулы-1». В дебютном сезоне не набрал ни одного очка.

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