Команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала контракт с «Уралкалием» и пилотом Никитой Мазепиным

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Американская команда «Хаас», выступающая в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1», расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Свое решение «Хаас» объяснила войной в Украине. Кроме того, команда решила прекратить сотрудничество с российским «Уралкалием», который выступал ее титульным спонсором.

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Никита Мазепин — сын заместителя председателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, отмечает «Интерфакс». Российский пилот выступал за «Хаас» с 2021 года и в дебютном сезоне не набрал ни одного очка.

На фоне российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций многие спортивные команды и федерации отказываются сотрудничать с Россией или предлагают спортсменам выступать под нейтральным флагом.

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