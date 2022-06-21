Литва распространила запрет на транзит в Калининград на грузовой автотранспорт

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Власти Литвы распространили запрет транзита санкционных товаров в Калининградскую область не только на железнодорожный, но и грузовой автомобильный транспорт.

«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Калининградской области.

Эту же информацию агентству подтвердили в нескольких компаниях-автоперевозчиках. По их данным, литовская таможня уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай, в результате чего там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили пропуск транзитных поездов с товарами, попавшими под санкции ЕС. Вильнюс объяснил запрет разъяснениями от Еврокомиссии, согласно которым транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ.

Власти России обвинили Литву в транспортной «блокаде» и потребовали немедленно отменить запрет, пригрозив ответными мерами. 21 июня в Калининград прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который пообещал, что последствия российского ответа «окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

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