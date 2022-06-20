МЧС РФ планирует за 15 миллиардов рублей развернуть систему безопасности в приграничных с Украиной регионах

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Российское МЧС собирается запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на развертывание в граничащих с Украиной регионах системы «Безопасный город», пишет «Коммерсант».

Задача «Безопасного города» — агрегация информации о происшествиях из разных систем, включая системы видеофиксации.

Развернуть систему в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также в Крыму МЧС планирует за 1,5 года.

Источник в министерстве рассказал изданию, что внедрение «Безопасного города» стало «чрезвычайно актуальной задачей», в том числе с учетом «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». «Безопасный город», считает он, позволит минимизировать «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре» и обеспечить «оперативное принятие решений».

Официально в МЧС комментировать планы развернуть «Безопасный город» в приграничных районах отказались.

МЧС, напоминает «Коммерсант», начало разработку этой системы в 2014 году при участии «Ростеха». К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов. Общие затраты на разработку и внедрение «Безопасного города» оценивали в 150 миллиардов рублей. МЧС предлагало потратить еще 97 миллиардов рублей на модернизацию «Безопасного города», но Минэкономики раскритиковало этот проект из-за высокой стоимости.

«Безопасный город» установлен в Москве. В марте 2020 года представители ГУ МВД по Москве отчитывались, что эта система, помимо прочего, позволила выявить нарушителей режима самоизоляции, действовавшего в тот момент из-за пандемии коронавируса.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, двух районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края после начала российского вторжения в Украину был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах «с украинской стороны», в результате которых есть жертвы и разрушения.

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