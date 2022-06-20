Губернатор Брянской области сообщил о пострадавшем в результате обстрела со стороны Украины

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела украинскими военными поселка Суземка утром 20 июня пострадал один человек.

«У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — заявил губернатор.

По словам Богомаза, в результате обстрела в поселке поврежден дом и «частично отсутствует электричество».

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