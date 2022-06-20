Эстония запретила физическим лицам ввозить из России санкционные товары, включая алкоголь, мебель и удобрения

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С 10 июля вводится запрет на ввоз в Эстонию товаров, на которые распространяются санкции, введенные ЕС из-за вторжения России в Украину.

Полный перечень таких товаров, «продажа которых приносит России значительный доход и позволяет ей продолжать вооруженную агрессию и завоевательную войну в Украине», опубликован на сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии.

Отдельно подчеркивается, что будет нельзя «ввозить или передавать» алкоголь с содержанием неденатурированного этилового спирта менее 80% (пиво, вино, водка, виски, ликер и другие алкогольные напитки), древесину, древесный уголь и изделия из дерева, мебель, удобрения, а также пневматические шины.

Санкции распространяются и на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши.

Евросоюз после начала вторжения России в Украину принял несколько пакетов санкций, в частности, запретив импорт российского алкоголя и удобрений, а также экспорт предметов роскоши и ряда товаров двойного назначения.

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