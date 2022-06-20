Двукратного обладателя «Оскара» режиссера Пола Хаггиса задержали в Италии по подозрению в сексуальном насилии

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На юге Италии 19 июня задержали канадского режиссера Пола Хаггиса по подозрению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений.

По предварительным данным, Хаггис подозревается в том, что в течение двух дней принуждал молодую женщину к сексуальным отношениям; затем он оставил ее одну в аэропорту города Бриндизи — «несмотря на тяжелое физическое и психологическое состояние». Как сообщается, сотрудники аэропорта и пограничники оказали женщине первую помощь и отвезли в полицию, а затем в больницу.

Пострадавшая, по имеющимся данным, не является гражданкой Италии.

Пол Хаггис через адвоката заявил о своей невиновности.

Режиссер находился в Италии для участия в фестивале кино и музыки Allora, который проходит в городе Остуни в Апулии. Организаторы фестиваля заявили, что отменили участие Хаггиса в каких-либо мероприятиях.

69-летний Пол Хаггис получил две награды «Оскар» за фильм «Столкновение» 2004 года, в котором выступил одним из режиссеров и одним из сценаристов. Картина получила награды, в частности, в номинациях «лучший фильм» и «лучший сценарий». Хаггис также известен как сценарист фильмов «Малышка на миллион» и «Казино „Рояль“».

В 2017 году женщина по имени Хэли Брист обвинила Пола Хаггиса в изнасиловании в 2013 году. После этого с обвинениями в его адрес выступили еще три женщины. Хаггис отрицает свою виновность. Его сторонники связывали выступления против него с тем, что он покинул церковь сайентологов и критиковал ее.

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