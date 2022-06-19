ТАСС: командиров украинских подразделений, сдавшихся в плен на «Азовстали», этапировали в Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский, которые сдались в плен на «Азовстали» в Мариуполе, этапированы в Россию для проведения следственных действий.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, командиров вывезли с территории самопровозглашенной ДНР. Собеседник агентства не уточнил, в какой регион вывезли пленных украинцев.

«Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», — добавил источник.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

18 мая региональные российские СМИ сообщили, что часть украинских военных, сдавшихся в плен на «Азовстали», перевезли в Ростов-на-Дону и Таганрог в Ростовской области.

До середины мая завод «Азовсталь» оставался последним местом в оккупированном российскими войсками Мариуполе, где укрывались украинские военные, в том числе бойцы полка «Азов». 16 мая защитники «Азовстали» начали покидать комбинат. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плен попали более 2500 военных с «Азовстали».

Читайте также

Россия объявила о взятии «Азовстали» под контроль. Командира «Азова» вывезли оттуда на бронеавтомобиле — якобы мариупольцы «желали расправиться с ним за зверства»

Читайте также

Россия объявила о взятии «Азовстали» под контроль. Командира «Азова» вывезли оттуда на бронеавтомобиле — якобы мариупольцы «желали расправиться с ним за зверства»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь