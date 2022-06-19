ТАСС: командиров украинских подразделений, сдавшихся в плен на «Азовстали», этапировали в Россию
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Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский, которые сдались в плен на «Азовстали» в Мариуполе, этапированы в Россию для проведения следственных действий.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, командиров вывезли с территории самопровозглашенной ДНР. Собеседник агентства не уточнил, в какой регион вывезли пленных украинцев.
«Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», — добавил источник.
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18 мая региональные российские СМИ сообщили, что часть украинских военных, сдавшихся в плен на «Азовстали», перевезли в Ростов-на-Дону и Таганрог в Ростовской области.
До середины мая завод «Азовсталь» оставался последним местом в оккупированном российскими войсками Мариуполе, где укрывались украинские военные, в том числе бойцы полка «Азов». 16 мая защитники «Азовстали» начали покидать комбинат. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плен попали более 2500 военных с «Азовстали».