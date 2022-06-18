Зеленский съездил на передовую в Николаевской области
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил с не анонсированным визитом Николаевскую область, в ходе которого съездил на передовые позиции украинских войск.
Как сообщается на сайте и в соцсетях украинского лидера, глава государства заслушал оперативную информацию о ситуации на фронте, а также вручил государственные награды военным.
Также Владимир Зеленский наградил главу Николаевской областной администрации Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.
Президент Украины не так часто выезжает за пределы Киева во время войны. В предыдущий раз он побывал на передовой в Донбассе 6 июня. Николаев находится в 90 километрах от Херсона, оккупированного российскими войсками.