Зеленский съездил на передовую в Николаевской области

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил с не анонсированным визитом Николаевскую область, в ходе которого съездил на передовые позиции украинских войск.

Как сообщается на сайте и в соцсетях украинского лидера, глава государства заслушал оперативную информацию о ситуации на фронте, а также вручил государственные награды военным.

Также Владимир Зеленский наградил главу Николаевской областной администрации Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Президент Украины не так часто выезжает за пределы Киева во время войны. В предыдущий раз он побывал на передовой в Донбассе 6 июня. Николаев находится в 90 километрах от Херсона, оккупированного российскими войсками.

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