Зеленский съездил на передовую в Донбассе

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Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе и Запорожье. Отчет о поездке был опубликован в ночь на 6 июня в телеграм-канале президента Украины.

На передовой Зеленский пообщался с военными, заслушал информацию об оперативной обстановке, а также вручил государственные награды.

«Был в Лисичанске и Соледаре. Горжусь каждым, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался. Кое-что привезли военным. Об этом детально не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И силу», — сказал Зеленский в опубликованном видео.

Офіс Президента України

Лисичанск вплотную примыкает к Северодонецку, который сейчас частично захвачен российскими военными.

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