Меркель заявила о готовности стать мирным посредником между Москвой и Киевом

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Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в будущем выступит в роли посредника в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом она рассказала в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), но уточнила, что прямо сейчас эта тема не обсуждается.

По словам Меркель, до своего ухода из политики в 2021 года она пыталась предотвратить украинский кризис, но не преуспела в этом. «С одной стороны, Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. С другой стороны, я не преуспела в том, чтобы создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности параллельно с нормандским форматом», — сказала она.

При этом Меркель не думает, что Кремль дожидался ее ухода с поста канцлера ФРГ, чтобы начать войну в Украине. Ее отставка могла быть одним из факторов наряду с «выборами во Франции, выводом войск из Афганистана, стагнации в реализации Минских соглашений», полагает бывшая федеральный канцлер.

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