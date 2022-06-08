«Я не могу упрекнуть себя в том, что не пыталась предотвратить трагедию» Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера. Вот его пересказ

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Ангела Меркель на интервью с изданием Spiegel. Берлин, 7 июня 2022 года Filip Singer / EPA / Scanpix / LETA

7 июня Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера Германии в конце 2021 года, поговорив с изданием Spiegel в присутствии аудитории. Меркель среди прочего ответила на критику, высказывавшуюся в ее адрес после вторжения России в Украину — тогда многие говорили (в том числе украинские власти), что на посту канцлера она занималась «умиротворением» Владимира Путина и что пустые обещания украинского членства в НАТО лишь ухудшили ситуацию.

Цитаты ниже — близкий к тексту пересказ высказываний Ангелы Меркель на основании публикаций в Spiegel, Financial Times, (на английском и на русском), Reuters, Politico, Anadolu и Sky.

О том, можно ли было предотвратить войну

Дипломатия не является ошибкой лишь потому, что она не увенчалась успехом. Так что я не понимаю, почему я должна говорить, что это была ошибка, и не буду извиняться. Но нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить войну. Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить эту трагедию? Я продолжаю задавать себе эти вопросы. Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что не пыталась.

О нежелании запустить процесс вступления Украины в НАТО в 2008 году

Президент Зеленский храбро сражается против коррупции, но в те годы Украиной действительно управляли олигархи. Нельзя было просто сказать: «Хорошо, завтра мы пустим их в НАТО». Это была не та Украина, которую мы знаем сегодня. Это была очень, очень расколотая политически страна. Она не была стабильной демократией. Когда ты пускаешь страну в НАТО — а «план действий по членству в НАТО» это подразумевает — ты должен знать, что они готовы защищать свою страну в случае атаки.

Во-вторых, я была уверена, что Путин не дал бы этому случиться. Для него это было бы объявлением войны. Я совершенно не разделяю его представления о том, что Запад является его врагом, что его постоянно унижают. Но я знала, что он так думает, и не хотела его провоцировать.

О Минских соглашениях

Эти соглашения были одобрены Евросоюзом, включены в резолюцию Совбеза ООН. У них был характер международного права. В то время [в 2015 году] они помогли успокоить ситуацию и дали Украине семь лет, чтобы стать такой, какая она сейчас. Я не знаю, что бы произошло, если бы Путин в 2014 году просто продолжал бы вторжение и никто бы с этим ничего не делал.

О различиях с Путиным

В 2007 году в Сочи он сказал мне, что распад СССР был худшим событием 20 века. Я ему ответила, что для меня это одно из лучших событий в жизни.

О торговых связях с Россией

Я не была наивной и не считала, что Путина можно изменить через торговые отношения с Россией. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первый шаг к НАТО. Но если у России и Европы не может быть близких отношений, то нужно иметь хотя бы торговые отношения, потому что нельзя полностью игнорировать друг друга. Россия — вторая по величине ядерная держава. Я не могу делать вид, что ее не существует. Интересы страны, которой я управляла, означали, что надо было найти способ жизни рядом с Россией, при котором мы не воюем и пытаемся сосуществовать, несмотря на все различия.

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