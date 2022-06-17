Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщает Bloomberg.

В Wikileaks также сообщили о решении главы британского МВД и заявили, что будут его оспаривать. «Это черный день для свободы прессы и британской демократии», — отметил проект.

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В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных (17 пунктов, до 10 лет лишения свободы за каждый), а также в сговоре с целью компьютерного взлома (до 5 лет тюрьмы). В совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы. Сторонники Ассанжа называют его преследование политическим, считая, что его деятельность не отличается от работы журналистов.

В апреле Вестминстерский магистратский суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США, после того как Высокий суд отменил предыдущее решение не выдавать основателя Wikileaks американским властям. Окончательное решение оставалось за главой МВД Великобритании.

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