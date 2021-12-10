Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Джулиана Ассанжа

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Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов на решение о запрете экстрадиции в эту страну основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Reuters.

США, объявил судья Тимоти Холройд, представляя решение, предоставили Великобритании пакет гарантий относительно условий содержания Ассанжа под стражей.

Ранее суд запретил выдавать США Ассанжа на основании того, что основатель Wikileaks может покончить с собой в американской тюрьме.

Решение Высокого суда, отмечает BBC News, не означает, что Ассанжа в ближайшее время передадут Соединенным Штатам, но делает такой исход более вероятным.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Ассанжа ранее требовала выдать Швеция, где его обвиняли в изнасиловании. Основатель WikiLeaks вину отрицал и утверждал, что цель уголовного преследования — выдать его в США через Швецию.

Пока в Лондоне рассматривали запрос об экстрадиции Ассанжа в Швецию, он укрылся на территории посольства Эквадора в британской столице. Там он провел семь лет, за это время у шведских обвинений истек срок давности. В апреле 2019 года Ассанжа забрали из посольства и приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.

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