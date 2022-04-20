Суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Теперь решение за главой МВД Великобритании
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Лондоне суд разрешил экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит длительное тюремное заключение.
Решение об экстрадиции будет принимать министр внутренних дел Прити Пател. Защита Ассанжа сможет предоставить аргументы против выдачи США, а в случае решения об экстрадиции — оспорить его в суде.
Дело об экстрадиции Ассанжа было передано в Вестминстерский магистратский суд после того, как Высокий суд Лондона отменил предыдущее решение не выдавать основателя Wikileaks американским властям.