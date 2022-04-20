Суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Теперь решение за главой МВД Великобритании

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В Лондоне суд разрешил экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит .

Решение об экстрадиции будет принимать министр внутренних дел Прити Пател. Защита Ассанжа сможет предоставить аргументы против выдачи США, а в случае решения об экстрадиции — оспорить его в суде.

Дело об экстрадиции Ассанжа было передано в Вестминстерский магистратский суд после того, как Высокий суд Лондона отменил предыдущее решение не выдавать основателя Wikileaks американским властям.

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