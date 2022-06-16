Рогозин рассказал о блокировке своего твиттера из-за поста с призывом покончить с «тем, что появилось на месте Украины»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Администраторы Twitter ограничили возможности аккаунта главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Скриншот соответствующего уведомления он сам опубликовал в телеграм-канале.

Поводом к блокировке стал твит, в котором Рогозин называет «то, появилось на месте Украины», «экзистенциальной угрозой русскому народу» и призывает «покончить с этим раз и навсегда».

Модераторы сочли, что твит главы «Роскосмоса» нарушает правила Twitter, которые запрещают разжигание ненависти, угрозы и оскорбления людей по расовым, национальным и этническим признакам.

Сам Рогозин заявил, что не будет удалять твит, поскольку считает его «абсолютно верным». «К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды» — написал он.

В последнее время российские чиновники выступают со все более резкими высказываниями в отношении Украины. Например, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подверг сомнению существование Украины через два года. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил ему в твиттере так: «Если бы российский империализм имел лицо, им был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года — вопрос».

Главные новости дня

Война Сто тринадцатый день

Главные новости дня

Война Сто тринадцатый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь