Медведев: кто сказал, что Украина через два года будет существовать на карте мира?

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Бывший президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале подверг сомнению существование Украины через два года.

Пост посвящен сообщениям о том, что Украина предложила США наладить поставки сжиженного природного газа по ленд-лизу с оплатой через два года.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?

Медведев не уточнил, что, по его мнению, может стать причиной отсутствия Украины на карте мира через два года. Захват российскими войсками украинских регионов в его тексте не упоминаются. Ранее Медведев утверждал, что «раздел Украины» намерена устроить Польша.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В ходе войны РФ взяла под контроль практически всю Херсонскую область и значительную часть Запорожской области. В ходе битвы за Донбасс Россия захватила почти всю Луганскую область и увеличила подконтрольную территорию в Донецкой области.

В начале войны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, однако согласно множеству как неофициальных, так и официальных свидетельств Кремль собирается присоединить к России ДНР, ЛНР и захваченные территории юга Украины.

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