«Новые власти» Херсонской области будут давать российское гражданство детям, родившимся после начала войны

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Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты будут автоматически получать российское гражданство. Об этом РИА Новости заявил Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют «замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области.

Он утверждает, что в регионе существует «ажиотажный спрос» на российские паспорта и уже поданы свыше десяти тысяч заявок на их оформление.

Херсонская область с начала марта практически целиком находится под контролем российских войск. «Новые власти» региона неоднократно заявляли о стремлении присоединиться к России. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке обращений о российском гражданстве для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. 11 июня сообщалось, что в этих областях начали выдавать первые российские паспорта.

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