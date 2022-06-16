Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил о планах запустить журнал

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил в письме читателям о намерении запустить журнал. Текст его обращения опубликовала журналистка Арина Бородина.

По словам Муратова, журнал станет «приложением» к газете, выпуск которой был приостановлен в марте из-за войны в Украине.

Представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила «Медуза», что запуск журнала запланирован на июль.

Как следует из обращения Муратова, журнал будет называться «НО». «И запустим под таким же названием ютуб-канал», — пообещал он.

По словам источника «Медузы», близкого к «Новой газете», также рассматривалось название «Рассказ-газета».

Обращение главреда «Новой» было посвящено тому, что оставшиеся в России журналисты издания благодаря читателям газеты не уехали и намерены вернуться к работе. «Мы здесь, потому что у нас есть вы», — заявил Муратов.

В апреле журналисты «Новой газеты», покинувшие Россию после приостановки работы издания, объявили о запуске нового СМИ — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал сотрудник газеты Кирилл Мартынов.

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