Володин призвал сохранить смертную казнь в самопровозглашенной ДНР

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что несмотря на процесс «гармонизации» законов России и самопровозглашенной Донецкой народной республики, в ДНР «правильно было бы сохранить» норму о смертной казни. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Особенно эта форма наказания, по мнению Володина, актуальна «в условиях военного времени». Спикер Госдумы утверждает, что «киевский неонацистский режим» каждый день совершает преступления против человечества, обстреливая жилые кварталы и гражданские объекты.

«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — говорится в посте.

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9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни. Это первые смертные приговоры в ДНР, вынесенные в отношении военнослужащих ВСУ.

Подробнее о приговорах

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

Подробнее о приговорах

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

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