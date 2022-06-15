ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую ставку сразу на 0,75%
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Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой ставки сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75 процента годовых.
Такое резкое повышение ставки, которая определяет стоимость внутренних займов для американской банковской системы, ФРС проводит впервые с 1994 года.
Повышение ставки, отмечает CNN, соответствует ожиданиям аналитиков. До 10 июня ожидалось, что ставку поднимут на 0,5%, однако после публикации данных о максимальной с 1981 года инфляции, стало понятно, что действия ФРС будут более решительными.
ФРС США 15 июня также обновила экономические прогнозы в сторону ухудшения. Теперь ожидается, что ВВП США по итогам 2022 года вырастет на 1,7%, а не на 2,8% как предполагала предыдущий прогноз, представленный в марте. Уровень безработицы по итогам года составит 2,8%, что также хуже, чем прогнозировалось ранее. На снижение инфляции до конца года ФРС не рассчитывает.
Президент США Джо Байден, комментируя данные о максимальной с 1981 года инфляции, назвал рост цен на топливо и продовольствие «путинским налогом», который Соединенные Штаты платят за помощь Украине в войне. Байден тогда подчеркнул, что не собирается отказываться от поддержки Украины, но считает снижение инфляции главной целью своей экономической политики.