Bloomberg: Шольц отказался от идеи полной национализации Gazprom Germania, чтобы избежать конфликта с Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение о полной национализации компании Gazprom Germaniа из опасений, что такое решение «может разозлить» президента РФ Владимира Путина и привести к эскалации противостояния по поводу импорта российского газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, министр экономики страны Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании, чтобы способствовать перезапуску Gazprom Germaniа.

В апреле правительство Германии решило передать бывшее дочернее предприятие «Газпрома» под доверительное управление на срок до 30 сентября. Хабек объяснил это решение тем, что Gazprom Germaniа управляет критически важной газовой инфраструктурой в стране, а также непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил.

14 июня стало известно, что немецкое правительство решило продлить срок доверительного управления в Gazprom Germaniа и переименовать компанию Securing Energy for Europe. Кроме того, по данным Bloomberg, Reuters и Spiegel, власти ФРГ намерены выделить около 10 миллиардов долларов для спасения компании от возможного банкротства.

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В конце марта «Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germaniа и всех ее активах. 11 мая предприятие вместе с еще 30 иностранными компаниями попало под российские санкции, введенные в ответ на ограничения со стороны Запада. После этого Gazprom Germaniа перестала получать российский газ.

В начале июня источники газеты Welt am Sonntag заявили, что российские санкции против Gazprom Germania могут обойтись немецким налогоплательщикам и потребителям в дополнительные пять миллиардов евро ежегодно.

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