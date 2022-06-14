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Утром 14 июня в городе Брянской области произошел взрыв, сообщают издание «Клинцы.Инфо» и телеграм-канал «Подслушано Клинцы».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил эту информацию. «Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал он в телеграме.

Около 8 утра, пишет «Клинцы.Инфо», жители «услышали два громких хлопка» на окраине города. По словам очевидцев, незадолго до взрывов низко в небе летел вертолет, который скрылся после случившегося. Автор «Подслушано Клинцы» без ссылки на источник утверждает, что вертолет кружил над воинской частью, после чего дважды выстрелил и улетел. По его информации, снаряд задел воинскую часть.

После обстрела Клинцов Брянский Ворчун

После случившегося в разных районах Клинцов пропало электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в небе над городом видели вертолеты российских вооруженных сил.

11 июня в Клинцах, по словам местных жителей, произошел пожар в воинской части. После случившегося, писал телеграм «Подслушано Клинцы», на границе с Украиной задержали семерых украинских военных. Официально власти региона информацию о случившемся не комментировали.

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