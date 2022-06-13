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Киевская полиция обнаружила новую братскую могилу под Бучей

Источник: Андрей Небитов

В Киевской области в районе села Мироцкое Бучанского района обнаружено захоронение с телами семерых убитых мирных жителей, сообщил глава областной полиции Андрей Небитов.

По его словам, на телах погибших присутствуют следы пыток, у многих были связаны руки и прострелены колени, а причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Личности погибших устанавливаются.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал о расследовании гибели более 12 тысяч мирных жителей с начала российского вторжения в страну. На территории Киевской области, которая была частично оккупирована в марте, погибли более 1500 человек.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Об убийствах в Буче