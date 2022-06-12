Советник мэра Мариуполя заявил о появлении на поврежденных домах сообщений о «сносе в течение двух недель»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские силы разместили на поврежденных домах сообщения о «сносе в течение двух недель».
Фотографий этих сообщений в публикации Андрющенко нет. По утверждению советника, российские силы требуют от жителей покинуть эти дома.
Накануне Андрющенко написал, что в Донецкой области «значительно ускорился» снос домов и что жильцам якобы ограничивают вход в квартиры даже в уцелевших частях домов, не позволяя забирать свои вещи.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Мариуполе российскими войсками были разрушены до 98 процентов зданий.
Российский Следственный комитет в начале июня утверждал, что 70 процентов домов «серьезно повреждено», а 20 процентов не подлежат восстановление. Ответственность за разрушения СК возложил на «киевский режим».
Согласно заявлениям российской стороны, власти Санкт-Петербурга займутся восстановительными работами в Мариуполе. В частности, губернатор Александр Беглов заявил о планах восстановить Драматический театр, при разрушении которого могли погибнуть до 600 человек, а также три школы и три детских сада.