Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам

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Сбербанк с 12 июня снижает процентные ставки по потребительским кредитам — теперь минимальная ставка по ним составляет 14,9% годовых.

«Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года)», — сообщается на сайте кредитной организации.

Ставки по вкладам снижены по основной линейке для физических лиц на 1,5 процентного пункта. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка — 8%.

Ставки по вкладам и кредитам банки пересматривают после принятого 10 июня ЦБ России решения о понижении ключевой ставки с 11% до 9,5% годовых. На этом уровне была до начала российского вторжения в Украину. В конце февраля на фоне санкций и резкого падения курса рубля ЦБ поднял ее до 20%. В апреле регулятор начал последовательное снижение ставки.

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