Банк России понизил ключевую ставку до 9,5%. Это тот уровень, на котором она была до войны

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Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что хотя «внешние условия для российской экономики остаются сложными», замедление инфляции происходит быстрее, а а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем регулятор ожидал в апреле.

В Центробанке подчеркнули, что на ближайших заседаниях будут «оценивать целесообразность» дальнейшего снижения ставки.

На уровне 9,5% ключевая ставка была до начала войны с Украиной. В конце февраля на фоне санкций и резкого падения курса рубля ЦБ поднял ее до 20%. В апреле регулятор начал последовательное снижение ставки.

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