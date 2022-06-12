Берлускони заявил, что в начале вторжения дважды звонил Путину, но президент России ему не ответил
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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил журналистам, что пытался лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после начала российского вторжения в Украину. Об этом пишет Il Messaggero
«Последнее время я ничего не слышал от Путина, — сказал Берлускони, добавив, что они с российским президентом когда-то были «очень хорошими друзьями».
«Я сделал два телефонных звонка [Путину] в начале этой операции и не получил никакого ответа. Поэтому после этого я воздержался от дальнейших попыток», — сказал бывший глава правительства Италии.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин оба неоднократно заявляли, что их связывают дружеские отношения. Они продолжили общаться и после того, как Берлускони в 2011 году покинул пост премьер-министра Италии.
Судя по стенограммам на сайте Кремля, последний официальный телефонный разговор Путина и Берлускони состоялся в сентябре 2021 года — в день рождения итальянского политика. Путин также поздравлял Берлускони с Новым годом и Рождеством в декабре 2021-го, наравне с действующими и бывшими главами других государств.
Берлускони впервые публично прокомментировал российское вторжение в Украину в начале апреля. Тогда он заявил, что «очень разочарован поведением Путина, он казался мне человеком здравого смысла».