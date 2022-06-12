Берлускони заявил, что в начале вторжения дважды звонил Путину, но президент России ему не ответил

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил журналистам, что пытался лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после начала российского вторжения в Украину. Об этом пишет Il Messaggero

«Последнее время я ничего не слышал от Путина, — сказал Берлускони, добавив, что они с российским президентом когда-то были «очень хорошими друзьями».

«Я сделал два телефонных звонка [Путину] в начале этой операции и не получил никакого ответа. Поэтому после этого я воздержался от дальнейших попыток», — сказал бывший глава правительства Италии.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин оба неоднократно заявляли, что их связывают дружеские отношения. Они продолжили общаться и после того, как Берлускони в 2011 году покинул пост премьер-министра Италии.

Судя по стенограммам на сайте Кремля, последний официальный телефонный разговор Путина и Берлускони состоялся в сентябре 2021 года — в день рождения итальянского политика. Путин также поздравлял Берлускони с Новым годом и Рождеством в декабре 2021-го, наравне с действующими и бывшими главами других государств.

Берлускони впервые публично прокомментировал российское вторжение в Украину в начале апреля. Тогда он заявил, что «очень разочарован поведением Путина, он казался мне человеком здравого смысла».

Все события этого дня

Война Сто девятый день

Все события этого дня

Война Сто девятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь