«АвтоВАЗ» вновь уйдет в режим простоя из-за нехватки комплектующих. День назад завод объявил о возобновлении производства

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«АвтоВАЗ» снова объявил режим простоя из-за нехватки комплектующих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление профсоюза автозавода. Простой продлится с 14 июня по 17 июня.

Автозавод не может возобновить работу в штатном режиме с конца апреля. 8 июня руководство «АвтоВАЗа» сообщило, что возобновляет выпуск Lada Granta в «упрощенной» версии Classic с минимальным количеством комплектующих иностранного производства.

Линии, на которых собирают автомобили на платформах Niva и B0, изначально разработанной компанией Renault, работу пока не возобновляли.

Режим простоя предполагает, что работники, на которых он распространяется, получают выплаты в размере двух третей средней заработной платы.

Пакетом в 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» владела группа Renault. В середине мая этот пакет, как и другие российские активы Renault, перешли в госсобственность.

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