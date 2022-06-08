«Сбер» из-за «внешних ограничений» отказался от игрового направления

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«Сбер» объявил о закрытии SberGames, занимавшегося играми, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Решение отказаться от игрового направления, пояснили в пресс-службе, принято «в связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке».

Наем новых сотрудников и запуски новых продуктов игрового подразделения остановлены. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка.

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О том, что «Сбер» планирует из-за санкций отказаться от игрового подразделения, которое было открыто около года назад, в начале мая писал «Коммерсант» со ссылкой на источники в банке. Собеседники издания тогда говорили, что проект был изначально ориентирован на разработку мобильных игр, однако теперь на фоне санкций «Сбер» вряд ли сможет распространять их через Google Play и App Store. В игровом подразделении «Сбера», сообщалось в статье «Коммерсанта», работали около 200 профильных специалистов.

В середине мая «Сбер» продал ряд активов, входящих в его экосистему. Владельца, в частности, сменили: онлайн-кинотеатр Okko, аудиостриминг «Сбер.Звук», облачные сервисы SberCloud и «Центр речевых технологий» (ЦРТ). Активы, пояснили в «Сбере», были проданы «в рамках актуализации стратегии» банка.

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