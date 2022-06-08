Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для операторов связи за отсутствие СОРМ и выдавать им новые лицензии только по согласованию с ФСБ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает ввести оборотные штрафы для операторов связи, на сетях которых не установлена система оперативно-розыскных мероприятий ( ).

Как сообщается в телеграм-канале Минцифры, разработаны соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 миллиона рублей.

Также Минцифры предлагает внести поправки в закон «О связи», согласно которым новые лицензии операторам связи будут выдавать только при условии, что они согласовали с ФСБ схему построения сети.

Инициатива позволит ФСБ России начать работу с операторами связи по внедрению СОРМ еще на этапе получения лицензии, а не постфактум, как это происходит сейчас. То есть все новые операторы связи будут выходить на рынок уже с установленной СОРМ. И при продлении лицензии у операторов связи тоже будут эти системы.

Кроме того, Минцифры предложило увеличить размер госпошлины в 133 раза — с 7,5 тысяч рублей до 1 миллиона рублей на девять видов лицензий по услугам связи. Стоимость лицензии, говорится в сообщении, «станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг». Новый размер пошлины предлагается применять только для новых операторов. Операторы, которые уже имеют лицензии, смогут продлевать их на прежних условиях — за 750 рублей.

Норма об оборотных штрафах появилась в российском законодательстве в конце 2020 года. Впервые ее применили в декабре 2021 года, когда суд назначил корпорации Google оборотный штраф за неудаление запрещенного контента. Размер штрафа составил 7,2 миллиарда рублей.

СОРМ необходим, чтобы правоохранительные органы получили доступ к телефонным разговорам, SMS и интернет-трафику пользователей. Хранить эти данные в течение определенного времени операторы связи обязаны в 2018 года в рамках пакета так называемых антитеррористических законов, предложенного депутатом Госдумы Ириной Яровой. Устанавливать СОРМ операторы связи должны за свой счет.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь