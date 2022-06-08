Городской совет Вильнюса решил демонтировать памятник советским солдатам

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Городской совет Вильнюса в среду проголосовал за демонтаж памятника советским воинам, установленного на Антакальнисском кладбище, сообщает LRT.

За то, чтобы убрать памятник, проголосовали 39 депутатов, трое были против и один воздержался.

Мемориальный ансамбль советским воинам на Антакальнисском кладбище Richard Gardner / Shutterstock / Vida Press

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что переговоры о демонтаже памятника уже ведутся с компанией Grinda. По словам мэра, планируется именно демонтировать памятник, чтобы его можно было перенести в какое-то другое место.

Городской совет Вильнюса вынес на голосование вопрос о сносе памятника на Антакальнисском кладбище после того, как в понедельник, 6 июня, департамент культурного наследия Литвы вывел монумент из списка объектов охраны. Сами захоронения советских воинов, как подчеркивают литовские власти, по-прежнему имеют охранный статус.

Памятник Антакальнисском кладбище, установленный в 1984 году, создан скульптором Юозасом Бурнейкой и архитектором Римантасом Дичюсом. На мемориальном кладбище похоронены около трех тысяч советских военнослужащих, а также партизаны.

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В середине мая Рижская дума проголосовала за демонтаж установленного в столице Латвии памятника Освободителям Риги. Юридические основания для сноса памятника появились после того, как латвийский парламент одобрил приостановку действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений.

Вопрос сноса памятников советским солдатам в странах Балтии неоднократно возникал после распада СССР. Новый виток обсуждения этой темы начался после вторжения России в Украину.

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