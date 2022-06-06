Bloomberg: Турция предложила помочь разминировать выход из порта Одессы ради экспорта украинского зерна

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Власти Турции предложили помощь с разминированием выхода из порта Одессы ради возобновления экспорта украинского зерна, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Турция согласовала это предложение с Россией и надеется получить поддержку ООН. Украина относится к идее «скептически», опасаясь использования Россией безопасного коридора для нападения на Одессу, говорят собеседники Bloomberg. В этом ключе открыто высказывался и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

6 июня президент Владимир Зеленский, как пишут украинские СМИ, 6 июня назвал Турцию среди стран, которым Украина доверяет как возможным участникам разрешения кризиса. При этом лучшей гарантией безопасности в этой ситуации будет, по его мнению, поставка Украине противокорабельного вооружения.

Вопрос о разблокировке украинских портов в понедельник также обсудили министры обороны Украины и Турции.

Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Из-за российского вторжения значительная часть экспорта остановилась, что создает угрозу глобального продовольственного кризиса. Россия, захватившая часть крупных украинских портов, возлагает ответственность за происходящее на Киев, утверждая, что экспорту препятствует минирование Украиной подходов к своим портам.

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