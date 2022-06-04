«Я совсем не унываю и съем праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой». Навальный опубликовал пост в свой день рождения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Алексею Навальному 4 июня исполнилось 46 лет. В день рождения политик, находящийся в колонии, опубликовал пост в телеграме.

«У меня все отлично, — написал Навальный. — Ну то есть какие-то вещи можно было бы и подправить — это да. Но ведь и у каждого так. А главным я очень доволен».

Политик перечислил, что у него есть любимая семья и классные коллеги, «есть вы — миллионы честных людей, добивающиеся свободы нашей стране и желающие нашему народу счастья и мира». «Я один из тех, кто получает от вас поддержку и чувствует ее каждую секунду», — написал Навальный.

«У меня, наконец, есть огромная и редкая для нынешней России привилегия: я говорю то, что считаю правильным, и поступаю так, как считаю нужным. Злобные кремлевские жулики не имеют надо мной власти, хоть и заперли в какой-то дыре», — подчеркнул он.

«Поэтому я совсем не унываю и съем праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой», — написал Навальный.

В феврале 2021 года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены политику условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный по так называемому делу «Ив Роше» Навальному было назначено 3,5 года колонии.

После процесса по делу о «клевете на ветерана» в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о неуважении к суду. Позже оно было объединено с делом о мошенничестве, возбужденном в конце 2020 года, в рамках которого Навального обвинили в трате на личные нужды средств, собранных для и . 22 марта по делу о мошенничестве и неуважении к суду политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

31 мая Навальный сообщил, что ему предъявили еще и обвинение по уголовному делу об экстремизме.

Читайте также

«Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла» Навального отправили в колонию на девять лет. Он выступил в суде с антивоенной речью. Вот ее пересказ

Читайте также

«Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла» Навального отправили в колонию на девять лет. Он выступил в суде с антивоенной речью. Вот ее пересказ

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь